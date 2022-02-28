Национальный авиаперевозчик «Белавиа» вновь корректирует расписание полетов.

«В связи с закрытием части воздушного пространства России для полетов гражданской авиации авиакомпания «Белавиа» вынуждена скорректировать расписание рейсов в ближайшие дни», - говорится в сообщении компании.

Так, по запланированному расписанию выполняются рейсы по следующим маршрутам: Москва, Санкт-Петербург, Ташкент, Нур-Султан.

В то же время 1 марта 2022 года отменен рейс по маршруту Минск - Тель-Авив – Минск, а 2 марта – Минск-Краснодар-Минск.

Информация о дальнейшем выполнении рейсов в Краснодар и Тель-Авив будет опубликована позже.

По измененному расписанию планируются к выполнению рейсы по следующим маршрутам: Минск-Стамбул-Минск, Минск-Тбилиси-Минск, Минск-Батуми-Минск, Минск-Кутаиси-Минск, Минск-Ереван-Минск, Минск-Баку-Минск, Минск-Алматы-Минск, Минск-Сочи-Минск, Минск-Дубай-Минск.

Авиакомпания прилагает максимум усилий для оповещения пассажиров об изменениях посредством смс-уведомлений, однако просит самостоятельно проверять статус рейса и время вылета на сайте авиакомпании в разделе «Статус бронирования».

Пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или вернуть стоимость авиабилетов без удержаний в течение срока годности авиабилетов. Возврат производится по месту приобретения авиабилета.

«Авиакомпания следит за развитием событий в регионе и будет незамедлительно информировать пассажиров об изменениях в расписании полетов. Авиакомпания сожалеет о сложившейся ситуации и приносит свои извинения пассажирам», - говорится в комментарии.