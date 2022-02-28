Реальные располагаемые денежные доходы населения Могилевской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в 2021 году составили 100,8% к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 60,7%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,3%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 27,7%, доходы от собственности и прочие доходы – 3,3%.