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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ ВЫРОСЛИ НА 0,8%
10:22 01.03.2022
Реальные располагаемые денежные доходы населения Могилевской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в 2021 году составили 100,8% к уровню 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 60,7%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,3%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 27,7%, доходы от собственности и прочие доходы – 3,3%.
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