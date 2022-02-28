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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОФИЦИТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛ 1,4 МЛРД РУБЛЕЙ


09:55 01.03.2022

Профицит республиканского бюджета в январе 2022 года составил 1,4 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС Минфине, доходы бюджета сектора государственного управления за январь 2022 года сложились в сумме 6,5 млрд рублей, или 9,7% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 2,5 млрд рублей, или 15,5% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 5,2 млн рублей, или 0,1%. Акцизы поступили в сумме 0,4 млрд рублей, или 11,0%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 0,4 млрд. рублей, или 8,6% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета 3,2 млрд рублей, или 11,4% уточненного годового плана.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 1,8 млрд рублей, или 8,3% утвержденного годового плана.

По состоянию на 1 февраля 2022 года задолженность по налогам и сборам составила 278,6 млн рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь 2022 года составили 4,4 млрд рублей, или 6,4% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 0,5 млрд рублей (3,9%), на финансирование национальной экономики – 0,6 млрд рублей (9,1%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 1,5 млрд рублей (6,5%).

Расходы республиканского бюджета составили 1,8 млрд рублей, или 5,8% уточненного годового плана.

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 1,6 млрд рублей, или 7,4% утвержденного годового плана.

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь 2022 года сложился в сумме 2,1 млрд рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,2 млрд рублей.
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