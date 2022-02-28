За 2021 год рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 6,7%, рентабельность продаж – 5,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 января 2022 г. составила 3472,2 млн рублей, в том числе просроченная – 960,1 млн рублей, или 27,7% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 января 2022 г. составила 6253 млн рублей, в том числе просроченная – 1079,1 млн рублей, или 17,3% от общего объема кредиторской задолженности.