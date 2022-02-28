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ЭКОНОМИКА РБ


АВТОТОПЛИВО НА АЗС БЕЛАРУСИ С 1 МАРТА ДОРОЖАЕТ НА 2 КОПЕЙКИ


09:10 01.03.2022

Концерн «Белнефтехим» с 1 марта 2022 года на 2 копейки повышает цены на автомобильное топливо на АЗС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро – 2,02 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,12 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,34 рубля, ДТ – 2,12 рубля.

«В текущем году белорусские НПЗ приобретают нефть по цене максимально приближающейся к мировой (более 90 % от мирового уровня). За последние три месяца мировые котировки на нефть выросли более чем на 30% (с 74,1 доллара США за 1 баррель в декабре 2021 года до 97 долларов США в феврале 2022 г.). В 2021 году при росте цен на нефть на 54,5% розничные цены на моторное топливо в республике в среднем были увеличены на 16,3%», - говорится в комментарии концерна.

В нем также отмечается, что с учетом высоких темпов роста цен на нефть и ростом волатильности на валютном рынке принято решение о проведении индексации цен с шагом до 2 копеек за 1 литр.

Это первое повышение цен на топливо в 2022 году. Напомним, в 2021 году цены на топливо повышались 30 раз.
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