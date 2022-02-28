В Гродненской области розничный товарооборот в январе 2022 г. составил 470,1 млн рублей, или 103,3% в сопоставимых ценах к уровню января 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,8 рубля против 13,3 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,4% розничного товарооборота области, в январе 2022 г. составил 415,7 млн рублей, или 104,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе 2022 г. оптовый товарооборот составил 201,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 77,8% к уровню января 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе 2022 г. составил 22,2 млн рублей, или 112% в сопоставимых ценах к уровню января 2021 г.