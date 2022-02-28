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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 2 МАРТА "ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ" ПО ФАКТАМ НАРУШЕНИЯ СРОКОВ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ
17:52 28.02.2022
Комитет государственного контроля Гомельской области 2 марта 2022 г. проведет «горячую телефонную линию» с населением региона по фактам нарушения сроков выплаты заработной платы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГКГ области, во время «горячей телефонной линии» граждане с 11.00 до 13.00 по телефону 8 (0232) 23-83-87 могут сообщить о фактах нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы.
Поступившая в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.
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