Комитет государственного контроля Гомельской области 2 марта 2022 г. проведет «горячую телефонную линию» с населением региона по фактам нарушения сроков выплаты заработной платы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГКГ области, во время «горячей телефонной линии» граждане с 11.00 до 13.00 по телефону 8 (0232) 23-83-87 могут сообщить о фактах нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы.

Поступившая в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.