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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКАМИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ЗАПЧАСТЕЙ К АВТОМОБИЛЯМ НА БОЛЕЕ 1 МЛН РУБЛЕЙ
17:30 28.02.2022
Гродненскими таможенниками на белорусско-литовском участке границы выявлено 3 факта незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза порядка 14 тыс. автозапчастей на сумму более 1 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в первом случае транспортное средство IVECO следовало с товарами «сборный груз – автозапчасти, одежда» из Литвы в Беларусь через пункт пропуска «Бенякони». При проведении таможенного контроля в грузовом отсеке обнаружено более 4,7 единицы автомобильных запчастей, общей стоимостью порядка 246 тыс. рублей, сведения о которых в документах отсутствовали.
Во втором случае, в грузовом транспортном средстве VOLVO, следовавшем из Бельгии в Российскую Федерацию «лишними» оказались 3,8 тыс. новых автозапчастей на сумму более 552 тыс. рублей.
В пункте пропуска Каменный Лог при перемещении заявленных гидравлических масел, полимерно-керамической краски, силиконового герметика и запасных частей для легковых автомобилей сотрудники таможни обнаружили порядка 5,8 тыс. новых запасных частей для мотоциклов, легковых автомобилей и специальной техники, которые не были указаны в документах. Общая стоимость незаконно перемещаемого товара составила более 304 тыс. рублей.
По выявленным фактам Гродненской региональной таможней начаты административные процессы в соответствии с ч.1 и ч.4 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкции данной статьи предусматривают наложение штрафа в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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