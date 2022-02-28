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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ УВЕЛИЧИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 2,4%
16:49 28.02.2022
В январе 2022 года организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 1,5 млн тонн грузов, или 102,4% к январю 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 209,8 млн тонно-километров, или 106,8% к соответствующему периоду 2021 года.
В 2021 году пассажирооборот составил 58,5 млн пассажиро-километров, или 100,9% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 8,5 млн человек, или 100,2% к январю 2021 г.
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