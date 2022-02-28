В январе 2022 года организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 1,5 млн тонн грузов, или 102,4% к январю 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 209,8 млн тонно-километров, или 106,8% к соответствующему периоду 2021 года.

В 2021 году пассажирооборот составил 58,5 млн пассажиро-километров, или 100,9% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 8,5 млн человек, или 100,2% к январю 2021 г.