me/minzdravbelarus/4570

МИНСК, 28 февраля /ЭКОПРЕСС/. Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 февраля 2022 года выросло до 919,7 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 919 тыс. 736 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 908 тыс. 132 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано - 393 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6480 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 2268 человек, число смертей от COVID-19 – на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 11 тыс. 039 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 438 тыс. 809 тестов.