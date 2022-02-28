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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО 919,7 ТЫС. – МИНЗДРАВ


16:06 28.02.2022

me/minzdravbelarus/4570

МИНСК, 28 февраля /ЭКОПРЕСС/. Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 февраля 2022 года выросло до 919,7 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 919 тыс. 736 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 908 тыс. 132 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано - 393 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6480 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 2268 человек, число смертей от COVID-19 – на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 11 тыс. 039 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 438 тыс. 809 тестов.
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