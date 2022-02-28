За январь 2022 года в консолидированный бюджет Могилевской области поступило 183,3 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления налога на добавленную стоимость – 80,6 млн рублей (44%), подоходного налога – 50,4 млн рублей (27,5%), налога при упрощенной системе налогообложения – 18,8 млн рублей (10,2%), акцизов – 7,2 млн рублей (3,9%), экологического налога – 5,3 млн рублей (2,9%).

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: ООО «Кронохем», РУП «Могилевэнерго», ОАО «Климовичский ЛВЗ», ЗАО «Бобруйский бровар», филиал ООО «Евроторг» в Могилеве, РУП «Могилевоблгаз», ОАО «Белшина», ОАО «Стройтрест N 12» Управляющая компания Холдинга «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ», ЗАО «Завод полимерных труб», СООО «Оазис Груп». Удельный вес их платежей составил 19,2% общих поступлений в бюджет области.