Покупка электронных билетов через онлайн-сервисы БЖД временно недоступна. Об этом сообщает Telegram-канал БЖД.

«По техническим причинам временно недоступна возможность покупки и возврата электронных проездных документов (билетов) на web-ресурсах Белорусской железной дороги в международном и республиканском сообщении на поезда с нумерованными местами», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что оформление проездных документов осуществляется в билетных кассах Белорусской железной дороги.

БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносит свои извинения за причиненные неудобства.

Оформление билетов на следующие в международном сообщении поезда также пока недоступно.