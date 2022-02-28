|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПОКУПКА ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТОВ ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ БЖД ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА
15:26 28.02.2022
Покупка электронных билетов через онлайн-сервисы БЖД временно недоступна. Об этом сообщает Telegram-канал БЖД.
«По техническим причинам временно недоступна возможность покупки и возврата электронных проездных документов (билетов) на web-ресурсах Белорусской железной дороги в международном и республиканском сообщении на поезда с нумерованными местами», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что оформление проездных документов осуществляется в билетных кассах Белорусской железной дороги.
БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
Оформление билетов на следующие в международном сообщении поезда также пока недоступно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 28.02.2022
Курсы в банках
на 28.02.2022
Конвертация в банках
на 28.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте