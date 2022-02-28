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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕШНИЙ ГОСДОЛГ БЕЛАРУСИ УМЕНЬШИЛСЯ С НАЧАЛА ГОДА, ВНУТРЕННИЙ – УВЕЛИЧИЛСЯ
14:10 28.02.2022
Государственный долг Беларуси на 1 февраля 2022 года составил 58,9 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2022 года на 0,6 млрд рублей, или на 1,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, внешний государственный долг по состоянию на 1 февраля 2022 года составил $17,9 млрд, уменьшившись с начала года на $0,3 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,6%.
В январе 2022 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $65,3 млн, погашение внешнего государственного долга составило $271,9 млн.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 февраля 2022 года составил 12,0 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,2 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,6%.
В январе 2022 года размещение и погашение внутренних государственных облигаций не осуществлялись.
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