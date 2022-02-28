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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ ВЫРОСЛО НА 9,5%


13:57 28.02.2022

В январе 2022 г. объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 1616,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 109,5% к уровню января 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 146,4%, в обрабатывающей промышленности – 102,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 125,9% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 84,9%.
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