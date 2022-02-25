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ЭКОНОМИКА РБ
ОТ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ПОСТУПИЛО 652,6 МЛН РУБЛЕЙ
13:06 28.02.2022
В консолидированный бюджет Минской области за январь 2022 года поступило 652,6 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 329,7 млн рублей, в местные бюджеты – 323,0 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, темп роста доходов консолидированного бюджета составил 128,4% к уровню января 2021 года в сопоставимых ценах. К уровню прошлого года поступления приросли на 144,4 млн рублей.
На 93,5% бюджет сформирован за счет пяти основных источников: подоходного налога – 112,6 млн рублей, или 17,3% в доходах консолидированного бюджета, экологического налога (включая налог за добычу) – 111,6 млн рублей (17,1%), налога на добавленную стоимость – 293,1 млн рублей (44,9%), акцизов – 52,3 млн рублей (8,0%), налога при упрощенной системе налогообложения – 40,7 млн рублей (6,2%).
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