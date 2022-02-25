ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ ВЫРОС НА 1,8%

12:33 28.02.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь 2022 г. в текущих ценах составил 1 465,9 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 1,8% больше к уровню января 2021 г.