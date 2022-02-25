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ЭКОНОМИКА РБ
ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ ВЫРОС НА 1,8%
12:33 28.02.2022
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь 2022 г. в текущих ценах составил 1 465,9 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 1,8% больше к уровню января 2021 г.
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