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ЭКОНОМИКА РБ


ПЛОЩАДЬ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В БЕЛАРУСИ В 2021 ГОДУ УМЕНЬШИЛАСЬ В 12 РАЗ


12:08 28.02.2022

В 2021 году в лесном фонде Минлесхоза произошло 440 случаев лесных пожаров на общей площади 503,6 га, сообщает пресс-служба Минлесхоза.

Для сравнения: в 2020 году было зафиксировано 987 случаев на площади более 6 тыс. га.

Сократить площадь пожаров в 12 раз удалось не только за счет погодно-климатических условий, но и благодаря техническому переоснащению отрасли, а также слаженной работе всех заинтересованных.

Как отметил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа 25 февраля на расширенном заседании коллегии министерства, в 2021 году в отрасли закупили 115 пожарных машин и 5 вездеходов. Для раннего обнаружения и своевременного тушения лесных пожаров в лесохозяйственных учреждениях используются более 700 единиц системы видеонаблюдения. Сегодня они позволяют контролировать 99,9% площади лесного фонда Минлесхоза.

Наряду с использованием уже традиционных видеокамер продолжается также работа по внедрению автоматизированных систем видеонаблюдения. Они позволяют с высокой оперативностью реагировать и своевременно выполнять работы по ликвидации лесных пожаров. Сегодня под автоматизированным видеонаблюдением более двухсот камер находится уже 53% площади лесного фонда Минлесхоза.

«Пожароопасный сезон 2021 года был достаточно спокойным. Всеми ГПЛХО и лесхозами проводилась информационная и разъяснительная работа с населением о необходимости бережного отношения к лесу, предупреждения возникновения лесных пожаров, а также об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в лесах», - отметил глава отрасли.

Министр также сообщил, что в 2021 году лесохозяйственными учреждениями были проведены работы по устройству более 85 тыс. км минерализованных полос и 63 км противопожарных разрывов, уход за минерализованными полосами и противопожарными разрывами на протяженности 192 тыс. км.
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