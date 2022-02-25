В январе 2022 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 198,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,5% к уровню января 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 194,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,6% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 24,2 тыс. тонн, молока – 117,8 тыс. тонн, яиц получено 37,9 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), 99,2% молока и 92,6% производства яиц.

На 1 февраля 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 683,3 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 219,7 тыс. голов. Численность свиней составила 567 тыс. голов.