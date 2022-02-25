ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА БУТБ ПЛАНИРУЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ ОКОЛО 1,5 МЛН ТОНН ЦЕМЕНТА В 2022 ГОДУ


10:40 28.02.2022

В 2022 г. в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) планируется реализовать около 1,5 млн тонн цемента. Об этом сообщает Telegram-канал БУТБ.

Согласно информации, по итогам заседания биржевого комитета по стройматериалам, в котором приняли участие представители министерств архитектуры и строительства, антимонопольного регулирования и торговли, Белорусской цементной компании (БЦК) и ОАО «НИИ Стройэкономика», согласованы ключевые принципы и механизм реализации продукции строительной отрасли на биржевых торгах для внутреннего рынка.

Основное внимание было уделено вопросам купли-продажи цемента через биржевую площадку.

В частности, определен примерный объем цемента, который планируется реализовать на биржевых торгах в текущем году, а также круг потенциальных участников торгов.

Так, в 2022 г. на торги будет выставлено до 50% от всего объема цемента, поставляемого БЦК на внутренний рынок страны, т.е. около 1,5 млн тонн.

Что касается покупателей, то на первом этапе в их число войдут любые компании, кроме предприятий, осуществляющих строительство объектов, финансируемых из средств республиканского бюджета и приравненных к нему фондов.

Для удобства участников рынка предусмотрены два вида биржевых контрактов: разовые и долгосрочные. При этом в случае заключения долгосрочного контракта стороны вправе установить фиксированную цену или же договориться о ее ежемесячной корректировке с учетом актуальных биржевых котировок.

О том, что цементный рынок готов к переходу на биржевой механизм, свидетельствуют результаты торговых сессий в феврале, по результатам которых реализовано 59 тыс. тонн портландцемента, притом что за весь прошлый год этот показатель составил 154 тыс. тонн. Не менее активно идет и биржевая торговля блоками из ячеистого бетона.

В связи с этим рассматривается возможность расширения номенклатуры стройматериалов, реализуемых через БУТБ на сессионной основе. Таким образом, в перспективе к уже торгуемым товарным позициям могут добавиться пустотелые бетонные блоки и элементы благоустройства, такие как тротуарная плитка и дорожный борт.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.02.2022
валюта курс
EUR 3.0873
USD 2.7597
RUB 3.2978
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.02.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0873 -0.0502
USD 2.7597 -0.038
RUB 3.2978 +0.0587
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2000 3.3990
USD 2.9000 2.9990
RUB 2.9000 3.3000
подробнее

Конвертация в банках
на 28.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1300
EUR/RUB 110.0000 125.0000
USD/USD 95.0000 110.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте