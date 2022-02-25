В 2022 г. в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) планируется реализовать около 1,5 млн тонн цемента. Об этом сообщает Telegram-канал БУТБ.

Согласно информации, по итогам заседания биржевого комитета по стройматериалам, в котором приняли участие представители министерств архитектуры и строительства, антимонопольного регулирования и торговли, Белорусской цементной компании (БЦК) и ОАО «НИИ Стройэкономика», согласованы ключевые принципы и механизм реализации продукции строительной отрасли на биржевых торгах для внутреннего рынка.

Основное внимание было уделено вопросам купли-продажи цемента через биржевую площадку.

В частности, определен примерный объем цемента, который планируется реализовать на биржевых торгах в текущем году, а также круг потенциальных участников торгов.

Так, в 2022 г. на торги будет выставлено до 50% от всего объема цемента, поставляемого БЦК на внутренний рынок страны, т.е. около 1,5 млн тонн.

Что касается покупателей, то на первом этапе в их число войдут любые компании, кроме предприятий, осуществляющих строительство объектов, финансируемых из средств республиканского бюджета и приравненных к нему фондов.

Для удобства участников рынка предусмотрены два вида биржевых контрактов: разовые и долгосрочные. При этом в случае заключения долгосрочного контракта стороны вправе установить фиксированную цену или же договориться о ее ежемесячной корректировке с учетом актуальных биржевых котировок.

О том, что цементный рынок готов к переходу на биржевой механизм, свидетельствуют результаты торговых сессий в феврале, по результатам которых реализовано 59 тыс. тонн портландцемента, притом что за весь прошлый год этот показатель составил 154 тыс. тонн. Не менее активно идет и биржевая торговля блоками из ячеистого бетона.

В связи с этим рассматривается возможность расширения номенклатуры стройматериалов, реализуемых через БУТБ на сессионной основе. Таким образом, в перспективе к уже торгуемым товарным позициям могут добавиться пустотелые бетонные блоки и элементы благоустройства, такие как тротуарная плитка и дорожный борт.