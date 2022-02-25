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ЭКОНОМИКА РБ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ МИНЛЕСХОЗА БЕЛАРУСИ В 2021 ГОДУ СОЗДАНО ОКОЛО 200 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
10:07 28.02.2022
В 2021 году в организациях Минлесхоза было создано около 200 новых рабочих мест, а общая численность работников отрасли выросла более чем на 1,2 тыс. человек. Такие данные озвучил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа 25 февраля на расширенном заседании коллегии министерства.
По его словам, на 1 января в отрасли трудятся без малого 39,7 тысячи человек. При этом в лесохозяйственной деятельности занято 64% работающих, в промышленной – 36%.
«Средний возраст работников – 47 лет. Более 8 тысяч работников – это молодежь в возрасте до 31 года. При этом мы наблюдаем увеличение доли молодых людей, работающих в лесном хозяйстве», - отметил Виталий Дрожжа, которого цитирует пресс-служба Минлесхоза.
К слову, в 2021 году среднемесячная заработная плата работников организаций отрасли составила – 1483 рубля
Как отметил руководитель отрасли, организации Минлесхоза в 2021 году выполнили все показатели социально-экономического развития и мероприятия госпрограммы «Белорусский лес». Достигнуты важнейшие целевые показатели: лесистость территории составила 40,1%, объем заготовки древесины с 1 гектара покрытых лесом земель - 2,8 кубических метра.
«Наряду с этим улучшились и основные характеристики лесного фонда республики: увеличились площадь лесных земель, доля спелой и перестойной древесины, запас насаждений. Сегодня лесные ресурсы являются предметом гордости страны», - резюмировал министр.
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