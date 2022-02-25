В 2021 году в организациях Минлесхоза было создано около 200 новых рабочих мест, а общая численность работников отрасли выросла более чем на 1,2 тыс. человек. Такие данные озвучил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа 25 февраля на расширенном заседании коллегии министерства.

По его словам, на 1 января в отрасли трудятся без малого 39,7 тысячи человек. При этом в лесохозяйственной деятельности занято 64% работающих, в промышленной – 36%.

«Средний возраст работников – 47 лет. Более 8 тысяч работников – это молодежь в возрасте до 31 года. При этом мы наблюдаем увеличение доли молодых людей, работающих в лесном хозяйстве», - отметил Виталий Дрожжа, которого цитирует пресс-служба Минлесхоза.

К слову, в 2021 году среднемесячная заработная плата работников организаций отрасли составила – 1483 рубля

Как отметил руководитель отрасли, организации Минлесхоза в 2021 году выполнили все показатели социально-экономического развития и мероприятия госпрограммы «Белорусский лес». Достигнуты важнейшие целевые показатели: лесистость территории составила 40,1%, объем заготовки древесины с 1 гектара покрытых лесом земель - 2,8 кубических метра.

«Наряду с этим улучшились и основные характеристики лесного фонда республики: увеличились площадь лесных земель, доля спелой и перестойной древесины, запас насаждений. Сегодня лесные ресурсы являются предметом гордости страны», - резюмировал министр.