ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ОРГАНИЗАЦИЯХ МИНЛЕСХОЗА БЕЛАРУСИ В 2021 ГОДУ СОЗДАНО ОКОЛО 200 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ


10:07 28.02.2022

В 2021 году в организациях Минлесхоза было создано около 200 новых рабочих мест, а общая численность работников отрасли выросла более чем на 1,2 тыс. человек. Такие данные озвучил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа 25 февраля на расширенном заседании коллегии министерства.

По его словам, на 1 января в отрасли трудятся без малого 39,7 тысячи человек. При этом в лесохозяйственной деятельности занято 64% работающих, в промышленной – 36%.

«Средний возраст работников – 47 лет. Более 8 тысяч работников – это молодежь в возрасте до 31 года. При этом мы наблюдаем увеличение доли молодых людей, работающих в лесном хозяйстве», - отметил Виталий Дрожжа, которого цитирует пресс-служба Минлесхоза.

К слову, в 2021 году среднемесячная заработная плата работников организаций отрасли составила – 1483 рубля

Как отметил руководитель отрасли, организации Минлесхоза в 2021 году выполнили все показатели социально-экономического развития и мероприятия госпрограммы «Белорусский лес». Достигнуты важнейшие целевые показатели: лесистость территории составила 40,1%, объем заготовки древесины с 1 гектара покрытых лесом земель - 2,8 кубических метра.

«Наряду с этим улучшились и основные характеристики лесного фонда республики: увеличились площадь лесных земель, доля спелой и перестойной древесины, запас насаждений. Сегодня лесные ресурсы являются предметом гордости страны», - резюмировал министр.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.02.2022
валюта курс
EUR 3.0873
USD 2.7597
RUB 3.2978
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.02.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0873 -0.0502
USD 2.7597 -0.038
RUB 3.2978 +0.0587
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2000 3.3990
USD 2.9000 2.9990
RUB 2.9000 3.3000
подробнее

Конвертация в банках
на 28.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1300
EUR/RUB 110.0000 125.0000
USD/USD 95.0000 110.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте