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ЭКОНОМИКА РБ
АКЦИИ ИВЕНЕЦКОГО ЗАВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КЕРАМИКИ ВЫСТАВЛЯЮТСЯ НА ПРОДАЖУ
17:42 25.02.2022
Воложинский райисполком 25 марта 2022 г. проводит аукцион по продаже акций ОАО «Ивенецкий завод художественной керамики» в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, размер уставного фонда ОАО «Ивенецкий завод художественной керамики» составляет 167604 рубля, или 167604 акции, номинальная стоимость одной акции - 1 рубль. Государству принадлежит 19850 акций, или 11,8434% уставного фонда общества.
К продаже на аукционе предлагаются 19850 акций, или 11,8434% уставного фонда ОАО «Ивенецкий завод художественной керамики».
Начальная цена продажи пакета акций понижена на 20% и составляет 99 726,40 рублей, стартовая цена продажи – 104 808,0 рублей.
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