Воложинский райисполком 25 марта 2022 г. проводит аукцион по продаже акций ОАО «Ивенецкий завод художественной керамики» в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, размер уставного фонда ОАО «Ивенецкий завод художественной керамики» составляет 167604 рубля, или 167604 акции, номинальная стоимость одной акции - 1 рубль. Государству принадлежит 19850 акций, или 11,8434% уставного фонда общества.

К продаже на аукционе предлагаются 19850 акций, или 11,8434% уставного фонда ОАО «Ивенецкий завод художественной керамики».

Начальная цена продажи пакета акций понижена на 20% и составляет 99 726,40 рублей, стартовая цена продажи – 104 808,0 рублей.