Международная научно-практическая конференция «Тенденции экономического развития в XXI веке» состоится 1 марта в БГУ в очно-дистанционном формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, участниками станут около 300 ученых из Беларуси, России, Казахстана, Иордании и Германии. Это представители БГУ, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Башкирского государственного университета, Казахского национального аграрного исследовательского университета, Технического университета Тафила и др.

В рамках пяти секций будут рассмотрены вопросы аналитической экономики и прогнозирования, банковского дела и сферы финансов, цифровой трансформации в бизнесе и образовании. Кроме того, ученые обсудят актуальные практики институтов социально-экономического развития, проблемы и перспективы формирования менеджмента в XXI веке.

Впервые к участию приглашены представители реального сектора экономики. Перед присутствующими выступят сотрудники ЗАО «МАЗ-МАН», «Научно-практического центра гигиены», «РРБ-Банка» и др.

По итогам форума опубликуют сборник докладов, который будет доступен в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором научного мероприятия выступает экономический факультет БГУ.