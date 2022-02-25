|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В XXI ВЕКЕ» ПРОЙДЕТ В БГУ
17:15 25.02.2022
Международная научно-практическая конференция «Тенденции экономического развития в XXI веке» состоится 1 марта в БГУ в очно-дистанционном формате.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, участниками станут около 300 ученых из Беларуси, России, Казахстана, Иордании и Германии. Это представители БГУ, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Башкирского государственного университета, Казахского национального аграрного исследовательского университета, Технического университета Тафила и др.
В рамках пяти секций будут рассмотрены вопросы аналитической экономики и прогнозирования, банковского дела и сферы финансов, цифровой трансформации в бизнесе и образовании. Кроме того, ученые обсудят актуальные практики институтов социально-экономического развития, проблемы и перспективы формирования менеджмента в XXI веке.
Впервые к участию приглашены представители реального сектора экономики. Перед присутствующими выступят сотрудники ЗАО «МАЗ-МАН», «Научно-практического центра гигиены», «РРБ-Банка» и др.
По итогам форума опубликуют сборник докладов, который будет доступен в Электронной библиотеке БГУ.
Организатором научного мероприятия выступает экономический факультет БГУ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.02.2022
Курсы в банках
на 25.02.2022
Конвертация в банках
на 25.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте