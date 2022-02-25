В 2021 году общий объем выработки электроэнергии в стране составил около 41 млрд. кВтч, что на 6,4% превышает данный показатель за 2020 год. Об этом заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

По его совам, общее потребление электроэнергии за отчетный период составило 40,3 млрд. кВтч (106%). Энергоснабжающими организациями отпущено 37,2 млн Гкал тепловой энергии, или 116,3% к уровню 2020 года.

Объем поставки газоснабжающими организациями природного газа потребителям республики за прошлый год составил 19 млрд. куб. м.

В рамках программы комплексной модернизации торфяных производств в 2021 году организациями торфяной промышленности добыто около 2 млн т торфа, произведено 938,4 тыс. тонн торфяной продукции топливной группы и 173,5 тыс. тонн - нетопливной группы.

Кроме того, продолжались работы по модернизации энергетической инфраструктуры. За 2021 год построено и реконструировано 1,8 тыс. км линий электропередачи, 244 км тепловых сетей, введено в эксплуатацию 1 тыс. км газопроводов различных категорий, газифицировано природным газом более 21 тыс. квартир.