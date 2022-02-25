ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 6,4%


16:29 25.02.2022

В 2021 году общий объем выработки электроэнергии в стране составил около 41 млрд. кВтч, что на 6,4% превышает данный показатель за 2020 год. Об этом заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

По его совам, общее потребление электроэнергии за отчетный период составило 40,3 млрд. кВтч (106%). Энергоснабжающими организациями отпущено 37,2 млн Гкал тепловой энергии, или 116,3% к уровню 2020 года.

Объем поставки газоснабжающими организациями природного газа потребителям республики за прошлый год составил 19 млрд. куб. м.

В рамках программы комплексной модернизации торфяных производств в 2021 году организациями торфяной промышленности добыто около 2 млн т торфа, произведено 938,4 тыс. тонн торфяной продукции топливной группы и 173,5 тыс. тонн - нетопливной группы.

Кроме того, продолжались работы по модернизации энергетической инфраструктуры. За 2021 год построено и реконструировано 1,8 тыс. км линий электропередачи, 244 км тепловых сетей, введено в эксплуатацию 1 тыс. км газопроводов различных категорий, газифицировано природным газом более 21 тыс. квартир.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.02.2022
валюта курс
EUR 3.1375
USD 2.7977
RUB 3.2391
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.02.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0873 -0.0502
USD 2.7597 -0.038
RUB 3.2978 +0.0587
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0800 3.2400
USD 2.7600 2.9000
RUB 3.2500 3.3300
подробнее

Конвертация в банках
на 25.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1250
EUR/RUB 93.0000 98.0000
USD/RUB 83.7100 85.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте