Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 февраля 2022 года выросло до почти 908 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 907 тыс. 978 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 895 тыс. 092 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1476 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6438 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 5663 человека, число смертей от COVID-19 – на 17.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 22 тыс. 089 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 389 тыс. 320 тестов.