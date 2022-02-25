В Гомельской области розничный товарооборот в январе 2022 года составил 601,4 млн рублей, или 101,4% в сопоставимых ценах к уровню января 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,5% розничного товарооборота области, в январе 2022 г. составил 556,4 млн рублей, или 102,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе 2022 г. оптовый товарооборот составил 608,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,2% к уровню января 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе 2022 г. составил 26,3 млн рублей, или 108,3% в сопоставимых ценах к уровню января 2021 г.