В ОАО «Медпласт» (Гомель) освоено производство вакутайнеров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГКНТ, это производство принципиально новой для отечественной промышленности продукции – одноразовых контейнеров для сбора образцов венозной крови (вакутайнеров) и одноразовых держателей для игл, соответствующих уровню мировых стандартов.

Применение этой продукции позволит ускорить и сделать более комфортной процедуру взятия биологического материала, улучшить качество и сократить время проведения лабораторных исследований, а также минимизировать ошибки на этапе анализа.

По проекту осуществлена пуско-наладка и ввод в эксплуатацию основного и вспомогательного технологического оборудования, поставленного на ОАО «Медпласт». По результатам испытаний изготовленной пробной партии вакуумных пробирок получено регистрационное удостоверение.