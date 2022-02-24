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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЕ ОСВОЕНО ПРОИЗВОДСТВО ВАКУТАЙНЕРОВ
13:57 25.02.2022
В ОАО «Медпласт» (Гомель) освоено производство вакутайнеров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГКНТ, это производство принципиально новой для отечественной промышленности продукции – одноразовых контейнеров для сбора образцов венозной крови (вакутайнеров) и одноразовых держателей для игл, соответствующих уровню мировых стандартов.
Применение этой продукции позволит ускорить и сделать более комфортной процедуру взятия биологического материала, улучшить качество и сократить время проведения лабораторных исследований, а также минимизировать ошибки на этапе анализа.
По проекту осуществлена пуско-наладка и ввод в эксплуатацию основного и вспомогательного технологического оборудования, поставленного на ОАО «Медпласт». По результатам испытаний изготовленной пробной партии вакуумных пробирок получено регистрационное удостоверение.
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