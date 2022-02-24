В январе 2022 года объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 3,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 111,2% к уровню января 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 101,6%, в обрабатывающей промышленности – 117,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 98,7%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,3%.