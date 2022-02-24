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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ ВЫРОСЛО НА 11,2%
13:36 25.02.2022
В январе 2022 года объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 3,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 111,2% к уровню января 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 101,6%, в обрабатывающей промышленности – 117,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 98,7%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,3%.
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