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ЭКОНОМИКА РБ
ГОТОВНОСТЬ ВТОРОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС СОСТАВЛЯЕТ 96%
13:11 25.02.2022
Готовность второго энергоблока БелАЭС в настоящее время составляет 96%. Об этом заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.
По его словам, на нем завершаются подготовительные работы к запуску управляемой цепной реакции.
В ближайшее время реакторная установка блока будет выведена на минимально контролируемый уровень мощности – 1% от номинальной. Таким образом будет положено начало жизненного цикла реактора.
Далее пройдут нейтронно-физические исследования его активной зоны на соответствие требованиям проекта. Успешное выполнение этих работ позволит перейти к следующему этапу - энергетическому пуску блока с его включением в энергосистему страны. В 2022 году блок будет введен в промышленную эксплуатацию.
В декабре 2021 года в рамках программы физического пуска блока в активную зону реактора загружено свежее ядерное топливо. Завершена сборка реакторной установки. Проведены ее гидроиспытания, которые подтвердили соответствие систем и оборудования проектным характеристикам.
Первый энергоблок БелАЭС с момента включения в объединенную энергосистему (3 ноября 2020 года) выработал 7,6 млрд. кВтч. электроэнергии, что позволило заместить около 2 млрд куб м. природного газа, что сопоставимо с годовым его потреблением населением страны;
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