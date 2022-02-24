Энергетики РУП «Минскэнерго» в 2021 году отремонтировали 4,269 км линий электропередачи 0,4-10кВ и 1671 трансформаторную подстанцию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», для успешной подготовки электросети к осенне-зимнему периоду энергетики региона заменили 198 км проводов на воздушных линиях (ВЛ) 10 кВ и 730 км – на ВЛ 0,4 кВ.

Также заменены железобетонные опоры, арматура и 8583 изолятора.

По ВЛ 0,4-10кВ осуществляется электроснабжение частных домовладений, предприятий, социально-бытовых учреждений.

«Низковольтные сети – самые многочисленные в электросетевом хозяйстве и находятся в непосредственной близости к потребителю. Именно поэтому определяющим критерием эффективного обслуживания электросетевого оборудования остается не только надежность, но и безопасность объектов», - пояснили на предприятии.