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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ УПАЛИ НА 2,5%
12:42 25.02.2022
В январе 2022 года организациями и индивидуальными предпринимателями Гомельской области перевезено 5,8 млн тонн грузов, или 97,5% к январю 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 2,1 млрд тонно-километров, или 93,1% к январю 2021 г.
В январе 2022 г. пассажирооборот составил 120,4 млн пассажиро-километров, или 102,4% к январю 2021 г.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 17,3 млн человек, или 99,5% к январю 2021 г.
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