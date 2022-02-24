В январе 2022 года организациями и индивидуальными предпринимателями Гомельской области перевезено 5,8 млн тонн грузов, или 97,5% к январю 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 2,1 млрд тонно-километров, или 93,1% к январю 2021 г.

В январе 2022 г. пассажирооборот составил 120,4 млн пассажиро-километров, или 102,4% к январю 2021 г.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 17,3 млн человек, или 99,5% к январю 2021 г.