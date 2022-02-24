Организации Минпрома Беларуси в 2021 году увеличили экспорт товаров на 35,5% до $5,3 млрд. Такие данные были озвучены 24 февраля 2022 года на коллегии Министерства промышленности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, положительное сальдо внешней торговли товарами составило $2,4 млрд.

В 2021 году объем промышленного производства организаций Минпрома составил 19,5 млрд рублей, темп роста в сопоставимых ценах - 115,0%.

Рентабельность продаж в промышленности по итогам 2021 года составила 8,7%, чистая прибыль – 485,7 млн рублей.

Заработная плата в подведомственных организациях выплачивается в полном объеме и своевременно. Среднемесячная заработная плата по отрасли составила 1 426,5 рублей.

Темп роста реальной заработной платы за январь-декабрь 2021 года к соответствующему периоду 2020 года по Минпрому составил 109,6%.

Кроме того, достигнут значительный прирост в натуральном выражении, как в производстве, так и реализации по основным товарным группам.

Так, произведено 35,9 тыс. тракторов (темп роста 112,9%), 728 карьерных самосвалов (200,6%), 2036 комбайнов (111,2%), 30 тыс. трансформаторов (107,2%), 1,44 млн телевизоров (106,5%), 1487 пассажирской техники (103,3%), 7416 грузовой техники.

Реализовано 37,7 тыс. тракторов (116,9%), 788 карьерных самосвалов (180,7%.), 2058 комбайнов, 29,7 тыс. трансформаторов (108,8%), 1,46 млн телевизоров (106,5%), 1554 пассажирской техники (104%), 7899 грузовой техники.

Запасы готовой продукции находятся на минимальном уровне. На 1 января 2022 года их стоимость составила 1 031,2 миллиона рублей, или 64,1% к среднемесячному объему производства. Снижение на 281,7 миллиона рублей к началу года.