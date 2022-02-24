ЭКОНОМИКА РБ

РОСТ ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛ 4%

12:09 25.02.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь 2022 года в текущих ценах составил 1 814,3 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 4% больше к уровню января 2021 г.