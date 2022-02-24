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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС В КОНЦЕ АПРЕЛЯ ОСТАНОВЯТ ДЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА
11:47 25.02.2022
К концу апреля 2022 года первый энергоблок БелАЭС будет остановлен для планово-предупредительного ремонта. Об этом заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.
"Это технологические работы, которые ежегодно проводятся на атомных станциях для обеспечения стабильного рабочего состояния оборудования. - пояснил министр. - Будет выполнен расширенный контроль технологических систем, контроль металла оборудования реакторного и турбинного отделения, реализованы другие мероприятия".
В рамках планово-предупредительного ремонта будет проведена первая перегрузка ядерного топлива.
Топливо для первой перегрузки находится на площадке БелАЭС, оно прошло входной контроль и было поставлено генподрядчиком в рамках генерального контракта.
Всего в активной зоне реактора первого энергоблока расположено 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. Ежегодно требуется замена около 25% из них.
Какие конкретно тепловыделяющие сборки подлежат замене, определяется по специальным расчетам, которые проводятся совместно с Курчатовским институтом.
Первый плановый ремонт продлится около 80 дней.
"В этих работах примут участие белорусские и российские организации". - добавил Виктор Каранкевич. Г
Генподрядчиком по объектам ядерного острова, где необходимы специализированные работы, выступит компания «Русатом Сервис», входящая в состав госкорпорации «Росатом». Генподрядчик по объектам турбинного отделения и вспомогательных систем - ОАО «Белэнергоремналадка», которое имеет соответствующие компетенции и опыт реализации таких работ на белорусских станциях и зарубежных АЭС.
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