К концу апреля 2022 года первый энергоблок БелАЭС будет остановлен для планово-предупредительного ремонта. Об этом заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

"Это технологические работы, которые ежегодно проводятся на атомных станциях для обеспечения стабильного рабочего состояния оборудования. - пояснил министр. - Будет выполнен расширенный контроль технологических систем, контроль металла оборудования реакторного и турбинного отделения, реализованы другие мероприятия".

В рамках планово-предупредительного ремонта будет проведена первая перегрузка ядерного топлива.

Топливо для первой перегрузки находится на площадке БелАЭС, оно прошло входной контроль и было поставлено генподрядчиком в рамках генерального контракта.

Всего в активной зоне реактора первого энергоблока расположено 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. Ежегодно требуется замена около 25% из них.

Какие конкретно тепловыделяющие сборки подлежат замене, определяется по специальным расчетам, которые проводятся совместно с Курчатовским институтом.

Первый плановый ремонт продлится около 80 дней.

"В этих работах примут участие белорусские и российские организации". - добавил Виктор Каранкевич. Г

Генподрядчиком по объектам ядерного острова, где необходимы специализированные работы, выступит компания «Русатом Сервис», входящая в состав госкорпорации «Росатом». Генподрядчик по объектам турбинного отделения и вспомогательных систем - ОАО «Белэнергоремналадка», которое имеет соответствующие компетенции и опыт реализации таких работ на белорусских станциях и зарубежных АЭС.