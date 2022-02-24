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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ СНИЗИЛОСЬ НА 6,8%
10:43 25.02.2022
В январе 2022 года в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 133,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 93,2% к уровню января 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции 126,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 93,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 15,8 тыс. тонн, молока – 72,4 тыс. тонн, яиц получено 35,2 млн штук.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 92% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,8% молока и 92,2% производства яиц.
На 1 февраля 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 611,1 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 211,4 тыс. голов. Численность свиней составила 271,2 тыс. голов.
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