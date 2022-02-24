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ЭКОНОМИКА РБ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА ИЗ МОГИЛЕВА ЗАПЛАТИЛА 73,7 ТЫС. РУБЛЕЙ
10:18 25.02.2022
Сотрудники управления камеральных проверок инспекции МНС по Ленинскому району Могилева при камеральной проверке налоговых деклараций (расчетов) по налогу на добавленную стоимость (НДС), представленных обществом с ограниченной ответственностью «М» (ООО «М») за январь-октябрь 2021 года установили, что плательщиком не производилась корректировка налоговых вычетов в сторону уменьшения на суммы «ввозного» НДС, неуплаченного в бюджет в установленные сроки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Миогилевской области, данная неуплата налога сложилась в связи с аннулированием решений о возврате сумм разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации объектов по причине включения ООО «М» в налоговые вычеты сумм пошлин, уплаченных таможенным органам.
В адрес ООО «М» было направлено уведомление о представлении дополнительных документов, информации и (или) пояснений либо внесении соответствующих исправлений в налоговые декларации (расчеты) по НДС.
По результатам направленного уведомления ООО «М» представлены налоговые декларации (расчеты) по НДС с внесенными изменениями и дополнениями. Дополнительно поступил в бюджет НДС в сумме 73,7 тыс. рублей.
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