Сотрудники управления камеральных проверок инспекции МНС по Ленинскому району Могилева при камеральной проверке налоговых деклараций (расчетов) по налогу на добавленную стоимость (НДС), представленных обществом с ограниченной ответственностью «М» (ООО «М») за январь-октябрь 2021 года установили, что плательщиком не производилась корректировка налоговых вычетов в сторону уменьшения на суммы «ввозного» НДС, неуплаченного в бюджет в установленные сроки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Миогилевской области, данная неуплата налога сложилась в связи с аннулированием решений о возврате сумм разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации объектов по причине включения ООО «М» в налоговые вычеты сумм пошлин, уплаченных таможенным органам.

В адрес ООО «М» было направлено уведомление о представлении дополнительных документов, информации и (или) пояснений либо внесении соответствующих исправлений в налоговые декларации (расчеты) по НДС.

По результатам направленного уведомления ООО «М» представлены налоговые декларации (расчеты) по НДС с внесенными изменениями и дополнениями. Дополнительно поступил в бюджет НДС в сумме 73,7 тыс. рублей.