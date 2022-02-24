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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ ВЫРОСЛИ НА 3%


09:55 25.02.2022

Реальные располагаемые денежные доходы населения Гомельской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в 2021 году выросли на 3% к уровню 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 26,5%, доходы от собственности и прочие доходы – 3,2%.
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