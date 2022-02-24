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ЭКОНОМИКА РБ


ОБНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕСХОЗОВ БЕЛАРУСИ В ЗОНАХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ


09:49 25.02.2022

Подготовлен обновленный перечень лесхозов с территориями лесного фонда в зонах радиоактивного загрязнения по результатам уточнения радиационной обстановки, проведенного в 2021 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, по информации учреждения «Беллесозащита», в настоящее время в 43 лесхозах (200 лесничествах) территории лесного фонда отнесены в установленном порядке к зонам радиоактивного загрязнения на определенной площади. Это 19 лесхозов в Гомельском государственном производственном лесохозяйственном объединении, 10 – в Могилевском, 4 – в Брестском, 7 – в Минском и 3 – в Гродненском. Полностью (100%) территория лесного фонда отнесена к зонам загрязнения в трех лесхозах (Ветковском, Чечерском, Краснопольском), более 50% – в семи.

Территории лесного фонда, отнесенные к зонам радиоактивного загрязнения, уменьшаются со временем по мере радиоактивного распада радионуклида цезия-137.

В 2021 году исключены из числа загрязненных Толочинский лесхоз в Витебской области и 6 лесничеств: Букчанское и Тонежское лесничества Милошевичского лесхоза, Бело-Болотское и Зареченское – Речицкого, Усакинское – Кличевского, Толочинское – Толочинского лесхоза. Плотность загрязнения почв цезием-137 в лесных кварталах этих лесничеств менее 37 кБк/м2 или 1 Ки/км2 – значения при котором территория не относится к зонам загрязнения.

В Беларуси территория лесного фонда, отнесенная к зонам радиоактивного загрязнения, составляет на 1 января 2022 г. 1513,14 тыс. га или 15,6% общей площади. Основная доля загрязненных радионуклидами лесов находится в ведении Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь (81,7%) и Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям (14,3%).

Наибольшая часть (69,8 %) территорий радиоактивного загрязнения лесного фонда отнесена к I зоне с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 1 до 5 Ки/км2 и II (5-15 Ки/км2) (21,8%), остальные – к III и IV зонам (15-40 Ки/км2) и (40 Ки/км2 и более).
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