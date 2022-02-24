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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ БОЛЕЕ 80% РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ФСЗН В 2021 ГОДУ БЫЛО НАПРАВЛЕНО НА ВЫПЛАТУ ПЕНСИЙ


18:55 24.02.2022

На выплату всех видов пенсий в 2021 году направлено более 80% расходной части бюджета Фонда социальной защиты населения (ФСЗН), или 14,7 млрд рублей, что на 9,7% больше, чем в 2020 году.

Как сообщает сайт Министерства труда и соцзащиты Беларуси, в 2021 году из средств бюджета фонда профинансированы выплаты 10,5 млн пособий на 4, 4 млрд рублей, что на 14,5% больше, чем в 2020 году.

На выплату семейных пособий направлено более 2 млрд рублей. Расходы бюджета фонда на оплату пособий по временной нетрудоспособности в 2021 году увеличились на 24% по сравнению с 2020 годом, что обусловлено сложившейся эпидемиологической ситуацией.

В 2021 году общая сумма задолженности в бюджет фонда работодателей, осуществляющих деятельность, снизилась на 47% и на 1 января 2022 г. составила 6,2 млн рублей.

В 2021 году органами Фонда в пользу почти 2,7 тыс. граждан, которым заработная плата выплачивалась «в конвертах», доначислены обязательные страховые взносы на сумму 4,1 млн рублей.
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