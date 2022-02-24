ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ УПАЛА НА 197,5 РУБЛЯ


18:30 24.02.2022

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в январе 2022 года составила 1477,8 рубля, сообщил Национальный статкомитет.

По сравнению с декабрем 2021 года зарплата упала на 197,5 рубля.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за январь составила 2116,0 рубля, Минской области - 1476,7 рубля, в Гомельской – 1334,0 рубля, Брестской – 1239,4 рубля, Гродненской -1261,2 рубля, Витебской - 1230,7 рубля, в Могилевской – 1180,8 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в январе сложилась в секторе "информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания" и составила 6115,6 рубля. На втором месте находится «вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования» - 4184,5 рубля, на третьем – финансовые услуги, кроме страхования – 2639,3 рубля.

Меньше всего начислено в январе работникам парикмахерских и салонов красоты – 692,8 рубля, деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в сфере культуры – 853,8 рубля, творческая деятельность и развлечения – 875,3 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.02.2022
валюта курс
EUR 2.9945
USD 2.6419
RUB 3.3426
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.02.2022
валюта курс +/-
EUR 3.1375 +0.143
USD 2.7977 +0.1558
RUB 3.2391 -0.1035
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1150 3.2500
USD 2.7900 2.9300
RUB 3.2200 3.3400
подробнее

Конвертация в банках
на 24.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1150 1.1250
EUR/RUB 94.0000 99.0000
USD/RUB 84.0000 89.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте