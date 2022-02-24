Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в январе 2022 года составила 1477,8 рубля, сообщил Национальный статкомитет.

По сравнению с декабрем 2021 года зарплата упала на 197,5 рубля.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за январь составила 2116,0 рубля, Минской области - 1476,7 рубля, в Гомельской – 1334,0 рубля, Брестской – 1239,4 рубля, Гродненской -1261,2 рубля, Витебской - 1230,7 рубля, в Могилевской – 1180,8 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в январе сложилась в секторе "информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания" и составила 6115,6 рубля. На втором месте находится «вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования» - 4184,5 рубля, на третьем – финансовые услуги, кроме страхования – 2639,3 рубля.

Меньше всего начислено в январе работникам парикмахерских и салонов красоты – 692,8 рубля, деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в сфере культуры – 853,8 рубля, творческая деятельность и развлечения – 875,3 рубля.