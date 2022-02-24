В январе 2022 года организациями всех форм собственности Витебской области построено 248 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 25,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 13,5 тыс. квадратных метров общей площади, или 52,2% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 9,4 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 5,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 21,9% от общего ввода по области.