|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОБНОВЛЕННЫЙ КАБИНЕТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ОТКРЫЛСЯ В ЛУНИНЦЕ
17:19 24.02.2022
Обновленный кабинет компьютерной томографии открылся в Лунинце. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, модернизировали кабинет за счет местного бюджета, строительные работы обошлись в Br187 тыс.
Томограф стоимостью более Br1,2 млн приобретен за счет Министерства здравоохранения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 24.02.2022
Курсы в банках
на 24.02.2022
Конвертация в банках
на 24.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте