ЭКОНОМИКА РБ

ОБНОВЛЕННЫЙ КАБИНЕТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ОТКРЫЛСЯ В ЛУНИНЦЕ

17:19 24.02.2022 Обновленный кабинет компьютерной томографии открылся в Лунинце. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава. Согласно информации, модернизировали кабинет за счет местного бюджета, строительные работы обошлись в Br187 тыс. Томограф стоимостью более Br1,2 млн приобретен за счет Министерства здравоохранения.