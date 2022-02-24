В Витебской области розничный товарооборот в январе 2022 г. составил 475,3 млн рублей, или 102,4% в сопоставимых ценах к уровню января 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,9% розничного товарооборота области, составил 431,9 млн рублей, или 103,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе 2022 г. оптовый товарооборот составил 1 305 млн рублей, или в сопоставимых ценах 185,6% к уровню января 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе 2022 г. составил 21,3 млн рублей, или 106,4% в сопоставимых ценах к уровню января 2021 г.