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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ЯНВАРЬ ВЫРОС НА 2,4%
16:55 24.02.2022
В Витебской области розничный товарооборот в январе 2022 г. составил 475,3 млн рублей, или 102,4% в сопоставимых ценах к уровню января 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,9% розничного товарооборота области, составил 431,9 млн рублей, или 103,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе 2022 г. оптовый товарооборот составил 1 305 млн рублей, или в сопоставимых ценах 185,6% к уровню января 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе 2022 г. составил 21,3 млн рублей, или 106,4% в сопоставимых ценах к уровню января 2021 г.
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