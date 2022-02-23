Сегодня во время тематической онлайн-конференции эксперты обсудили развитие ядерных технологий для медицины в Беларуси.

Мероприятие организовано совместно с Национальной академией наук Беларуси и госкорпорацией «Росатом».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе госкорпорации «Росатом», участники затронули различные вопросы, связанные с текущим состоянием отрасли и новейшими методиками лечения заболеваний, а также совместные международные российско-белорусские проекты в сфере технологий для ядерной медицины.

Российским опытом в области наработки радиоизотопов и производства радиофармпрепаратов на базе исследовательских реакторов поделились представители госкорпорации «Росатом». Это направление особенно актуально для Беларуси в свете обсуждения перспектив строительства белорусского Центра ядерной науки и технологий на базе Национальной академии наук, основным объектом которого станет исследовательский ядерный реактор.

«Национальная атомная программа Беларуси, которая стартовала с началом строительства атомной станции, продолжает развиваться. У нас появляются новые компетенции в области ядерных и радиационных технологий, есть планы по дальнейшему внедрению передовых технических решений и обсуждаются перспективы строительства исследовательского реактора», - отметил Михаил Жемжуров, заведующий лабораторией радиационно-химических исследований окружающей среды ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук Беларуси.

Производство радиоизотопной продукции медицинского назначения является одним из ключевых направлений использования исследовательских реакторов. Уже сегодня в Беларуси радиоизотопы широко применяются, таким образом белорусские пациенты имеют доступ к современным технологиям ядерной медицины.

Заведующий ведущего медицинского учреждения, Республиканского центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова Валерий Синайко рассказал, что в Беларуси оказываются несколько тысяч различных услуг для визуализации и лечения заболеваний современными радионуклидными методами. И при этом спектр применяемых изотопов постоянно расширяется и дополняется.

Как отметил заведующий радиологическим отделением N4 Минского городского клинического онкологического центра Дмитрий Клименко, сегодня именно ядерная медицина стала залогом оказания качественной помощи пациентам.

«Как и в Беларуси, для российской медицины использование радионуклидов, особенно комбинированных излучателей, стало сегодня золотым стандартом, - сказала профессор, советник вице-президента по проектам ИР и ЦЯНТ АО РАОС Юлия Курашвили. – Таргетные и тераностические радиофармпрепараты во многом превосходят возможности любых других методов визуализации и лечения, и внедрение их в повседневную практику кардинально изменило результаты лечения ещё вчера бесперспективных пациентов, спасены люди и улучшено качество их жизни. Кроме того, радиационные технологии могут предложить востребованные в условиях инфекционной пандемии технологии. Например, для стерилизации медицинских изделий и лабораторных систем для забора крови как до, так и после их применения с целью обеззараживания перед утилизацией. Эти технологии позволяют уничтожать болезнетворные микроорганизмы, их споры и даже вирусы».

В интересах национальных программ развития ядерных и радиационных технологий Беларусь сформировала устойчивую систему коммуникаций с российскими и другими зарубежными вузами, реализуя совместные образовательные программы (СОП). Как сказал доцент кафедры радиационной медицины и экологии БГМУ Арам Аветисов, востребованность данного направления обучения более чем очевидна, поскольку отрасли будут постоянно необходимы квалифицированные кадры.

При этом в Беларуси налажено тесное взаимодействие с международными партнерами, в том числе лучшими российскими университетами. Один из таких вузов - Томский политехнический университет, где работает уникальный для России и мира университетский исследовательский ядерный реактор. Как отметил в рамках дискуссии Евгений Нестеров, руководитель отдела производства радиофармпрепаратов учебно-научного центра «Исследовательский ядерный реактор» Инженерной школы ядерных технологий ТПУ, в университете разработано несколько новых инновационных технологий производства радиофармпрепаратов, а также ряд международных ядерных образовательных программ, которые позволяют делиться знаниями и накопленным опытом с партнерами, чтобы совместно вносить вклад в развитие отрасли.