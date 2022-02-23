Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 февраля 2022 года выросло до 902,3 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 902 тыс. 315 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 888 тыс. 963 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1636 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6421 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 5996 человек, число смертей от COVID-19 – на 14.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 24 тыс. 196 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 367 тыс. 231 тест.