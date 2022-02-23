Завершены общественные обсуждения проекта указа по корректировке действующих Правил реализации древесины, сообщает пресс-служба Минлесхоза.

Всего в адрес Министерства лесного хозяйства поступило 17 писем от граждан и юридических лиц: 12 – через информационный портал forumparvo.by и 5 – непосредственно в Минлесхоз.

Каждое из поступивших предложений детально рассмотрено Минлесхозом.

В ведомстве отмечают, что многие из предложений носили локальный характер и отражали интересы отдельных физических и юридических лиц. Со стороны населения большинство писем касались необходимости разъяснения некоторых положений проекта указа.

В частности, большой интерес у граждан вызвал пункт, касающийся восстановления жилых домов и хозяйственных построек, уничтоженных либо поврежденных в результате пожара, стихийного бедствия или иного вредного воздействия. В настоящий момент законодательство предусматривает возможность реализации пострадавшим гражданам древесины на корню вне биржевых торгов (самостоятельная заготовка), при этом в заготовленном виде сырье может реализовываться исключительно по биржевым котировкам (рыночным ценам). Таким образом, восстановление построек требует от граждан либо финансовых, либо временных затрат.

Исходя из интересов населения, Минлесхоз проинициировал внесение корректировок в данную норму. Это позволит гражданам, пострадавшим от пожара, стихийного бедствия или иного вредного воздействия, приобретать до 70 кубометров древесины в заготовленном виде по фиксированным ценам (ниже рыночных). При этом у населения, в соответствии с Лесным Кодексом Республики Беларусь, также сохраняется возможность самостоятельной заготовки древесины на корню.

Также некоторые граждане, не изучив до конца предлагаемый проект правил реализации древесины, обеспокоились возможным ограничением объемов деловой древесины, предназначенной для реализации физическому лицу на строительство, реконструкцию, ремонт и восстановления жилого дома в результате его уничтожения по различным причинам. Это не соответствует действительности!

Как и ранее, граждане могут приобретать как деловую, так и дровяную древесину в неограниченном объеме по рыночным ценам. При этом государство на фоне мирового роста цен на древесину предусматривает механизм поддержки различных слоев населения. В соответствии с новым проектом указа граждане смогут приобретать у лесхозов до 70 кубометров деловой древесины по фиксированным ценам (ниже рыночных). Для этого гражданину при обращении в лесхоз необходимо будет подтвердить свою потребность в ресурсе (предоставить проектно-сметную документацию, акт на земельный участок либо другие документы).

Что касается дровяной древесины, то, в соответствии с новым проектом Указа, граждане смогут приобрести по фиксированным ценам до 15 кубометров по заявительному принципу сверх норм на твердые виды топлива, установленных законодательством.

В рамках проведения общественных обсуждений проекта указа некоторые граждане обратились в Минлесхоз с просьбой разрешить не только лесхозам, но и лесничествам выписку древесины в заготовленном виде населению, дабы сократить время на приобретение продукции. Данное предложение будет учтено и внесено в обновленный проект указа.