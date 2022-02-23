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ЭКОНОМИКА РБ


ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ УВЕЛИЧИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ


13:37 24.02.2022

В январе 2022 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 0,8 млн тонн грузов, или 184,6% к январю 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 111,9 млн тонно-километров, или 116,1% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе 2022 г. воспользовалось 12,1 млн человек, или 96,8% к аналогичному периоду 2021 года.

Пассажирооборот составил 89,9 млн. пассажиро-километров, или 100,2% к уровню января 2021 г
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