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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ САНИТАРНЫЕ РУБКИ И УБОРКА ЛЕСА ПРОВЕДЕНЫ НА 90% ПЛОЩАДИ ПОВРЕЖДЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ


13:18 24.02.2022

В настоящее время под контролем Комитета госконтроля Гомельской области осуществляется уборка ветровальных участков леса, пострадавших в январе текущего года в результате воздействия сильных ветров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, были приняты дополнительные меры по обследованию и уточнению поврежденных площадей лесного фонда, ускорению работ в ряде лесхозов, оперативному выявлению всех участков пострадавших лесов. Особое внимание уделено достоверности предоставляемых сведений о проведенных работах. Главная задача – принять оперативные меры по уборке древесины в кратчайшие сроки и направить ее в переработку.

Только в лесах Гомельщины площадь поврежденных насаждений составила более 3 тыс. га. Это и участки сплошных ветровалов, и отдельные поваленные деревья. Проведение сплошных санитарных рубок требовалось на 72 га, выборочных санитарных рубок – на 760 га, уборка захламленности – на 2,9 тыс. га.

Принимались меры по решению проблемных вопросов. Например, в одном из районов области на 11 февраля 2022 года не было получено согласование на разработку ветровально-буреломной древесины, находящейся на особо охраняемых природных территориях (около 100 га). После вмешательства областного Комитета госконтроля проблема была решена и начата разработка указанных площадей.

В настоящее время в целом по области санитарные рубки и уборка леса проведены на 90% площади поврежденных лесных насаждений. Заготовлено свыше 36,3 тыс. куб. м древесины, из которой более половины уже реализовано или направлено в переработку. Работы ведутся более чем на 200 участках и должны быть завершены в кратчайшие сроки.
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