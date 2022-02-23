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ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ ПРОМПРОИЗВОДСТВА В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ СОСТАВИЛ 7,5%
12:55 24.02.2022
В январе 2022 года объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 1 822,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 107,5% к уровню января 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 118,9%, в обрабатывающей промышленности – 104,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 117,9%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,1%.
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