В январе 2022 года объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 1 822,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 107,5% к уровню января 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 118,9%, в обрабатывающей промышленности – 104,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 117,9%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,1%.