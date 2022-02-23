Минэнерго будет развивать меры поддержки молодых специалистов в организациях отрасли. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на заседании коллегии Министерства по вопросам реализации основных направлений молодежной политики.

Как сообщает Telegram-канал Министерства энергетики, участники заседания проанализировали эффективность работы по привлечению и поддержке молодых специалистов на местах, обсудили ключевые подходы в сфере подготовки кадров для отрасли, а также условия взаимодействия с учебными заведениями.

По словам Виктора Каранкевича, молодежная политика требует постоянного совершенствования – нужны новые подходы по привлечению и поддержке молодых специалистов, продвижению их лучших инициатив. «Необходимо выработать системные подходы, чтобы обеспечить привлекательность отрасли для молодежи. Этот вопрос должен рассматриваться комплексно: заработная плата, соцпакет, предоставление жилья, другие возможности. Особое внимание необходимо уделить созданию необходимых условий для привлечения молодежи в сельских населенных пунктах», - подчеркнул министр.

Не менее важна работа с молодыми специалистами в коллективах: они должны чувствовать поддержку, на начальных этапах - рассчитывать на помощь коллег. Для этого в организациях отрасли создан и развивается институт наставничества, который содействует их более быстрому вхождению в производственный процесс.

В молодежной среде постоянно появляются новые идеи и предложения, которые свидетельствуют о стремлении молодых кадров быть полезными для своей организации, отрасли в целом

«Для нас очень важен живой контакт и обратная связь с молодежью. Нужно дать возможность ребятам почувствовать, что их лучшие инициативы востребованы и они смогут себя реализовать», - акцентировал внимание Виктор Каранкевич.

В свою очередь заместитель Министра Сергей Реентович обратил внимание на необходимость более эффективного взаимодействия с организациями высшего, среднего специального, профессионально-технического образования.

«Мы должны вести молодых специалистов со студенческой скамьи. Опыт организации на производственных базах наших организаций учебных классов для проведения практических занятий и прохождения производственной практики студентами вузов у нас существует и его надо расширять, в том числе создавать условия для развития профильных кафедр в самих учреждениях образования», - сказал он.

Всего в организациях системы Минэнерго работает более 15,5 тыс. человек в возрасте до 32 лет (18% от общего количества работающих), в том числе на руководящих должностях - 1,7 тыс. человек (11% от общего количества молодежи). Ежегодно в организациях отрасли трудоустраиваются более 1 тыс. выпускников высшего, среднего специального, профессионально-технического образования.