ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ ВЫРОС НА 4,5%

12:16 24.02.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за январь 2022 г. в текущих ценах составил 1 371,3 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 4,5% больше к уровню января 2021 г.